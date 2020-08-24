Проблемные вопросы надо решать цивилизованно, без необдуманных действий и провокаций - Хмель

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все проблемные вопросы надо решать цивилизованно - без необдуманных действий и тем более провокаций. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в своем обращении к работникам отрасли, опубликованном на сайте Минжилкомхоза, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня наша прекрасная страна переживает не самый простой период в своей истории. Напряженная обстановка на некоторых предприятиях, общественные волнения, которые прошли на улицах наших городов и сел, в той или иной степени затрагивают каждого человека. Информационная насыщенность общества, нескончаемый поток новостей в социальных сетях, зачастую недостоверных, ведет к риску принятия неверных решений, которые могут негативно отразиться на отношениях в семье, трудовом коллективе либо повлечь другие более серьезные последствия", - считает министр.

Именно поэтому Минжилкомхоз призывает разумно и трезво оценивать происходящие события и любые возникающие проблемные вопросы решать цивилизованно - без необдуманных действий и тем более провокаций, отметил Андрей Хмель.

Глава ведомства подчеркнул, что нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ. "Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от ежедневного кропотливого труда многотысячного коллектива системы жилищно-коммунального хозяйства, профессионализма и ответственности каждого человека. Усилиями трудовых коллективов в отрасли произошли колоссальные изменения, которые сегодня позволяют обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, подачи тепла, своевременно осуществлять обслуживание, ремонт и эксплуатацию жилых домов, а чистота и порядок в наших городах стали визитной карточкой Беларуси", - отметил министр.

Все эти результаты достигнуты благодаря правильно выбранному курсу развития страны, трудолюбию граждан, консолидации всего общества, считает Андрей Хмель. "Но нам предстоит сделать еще очень многое, и достичь поставленных целей и задач мы сможем только вместе, ежедневно отдавая все силы на благо развития страны", - подчеркнул руководитель ведомства.-0-