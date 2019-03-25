Проблему плохих дорог может решить увеличение дорожного фонда - Рыбак

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему плохих дорог в Беларуси перераспределение средств дорожного фонда не решит. Такое мнение высказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

"Нельзя сказать, что выход в том, чтобы переделить (средства дорожного фонда. - Прим. БЕЛТА). Надо увеличивать этот фонд, увеличивать источники - в этом, я думаю, выход", - сказал парламентарий. Кроме того, необходимо работать с местной властью, чтобы решать вопросы эффективного расходования средств. По крайней мере, у себя в округе депутат придерживается именно этой практики.

В целом, отвечая на замечание журналиста, что состояние отдельных автодорог в стране с каждым годом становится все хуже, Андрей Рыбак заметил, что вместе с тем другие дороги становятся лучше. В качестве примера он привел Р23, по которой ездит в родной Солигорск.

Сегодня 50% собранных за счет дорожного сбора средств направляются на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, остальные 50% - на местные. Как сообщалось ранее, депутаты обсуждали возможность направления на республиканские дороги только четверти суммы дорожного сбора.-0-

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