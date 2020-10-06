Проблемы формирования ЗОЖ у студенческой молодежи обсудят на интернет-конференции в БГУ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи" стартует 8 октября в БГУ. Мероприятие направлено на обсуждение проблем формирования и методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками конференции станут около 40 студентов, аспирантов, ученых, преподавателей и сотрудников учреждений образования и здравоохранения Беларуси и Украины. "Специалисты рассмотрят культурные, экологические и социально-психологические факторы формирования здорового образа жизни у молодежи, его культурно-исторические традиции, использование информационных технологий в области физической культуры и спорта. Кроме того, заявлены доклады о результатах исследования интернет-зависимости у студентов, профессиональных заболеваниях IT-специалистов и пользе занятий единоборствами в учебном процессе", - рассказали в пресс-службе.

Работа форума организована в соответствии с шестью тематическими секциями: "Медико-биологические аспекты и возрастные особенности применения оздоровительных технологий и систем", "Психолого-педагогические и философские аспекты здоровья, физической культуры и спорта у молодежи", "Внедрение и использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе вуза и в жизнедеятельности студентов", "Культура безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой молодежи", "Инновации экосистемы образования и проектирование безопасной образовательной среды".

Обсуждение работ пройдет 8 и 9 октября на сайте конференции. Зарегистрированные пользователи смогут задавать вопросы авторам и прокомментировать научные проекты. По окончании форума планируется публикация сборника научных докладов, который будет доступен пользователям через электронную библиотеку БГУ.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.-0-