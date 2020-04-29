Проблемы развития региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на журфаке БГУ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства" пройдет 5 мая на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В конференции примут участие представители редакций региональных СМИ, учреждений образования, которые готовят журналистские кадры. Во время форума планируется обсудить практические вопросы деятельности современных региональных СМИ. В частности, запланирована работа шести секций: "Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде", "Проблемы и перспективы регионального радио и телевидения", "Медиакоммуникация региональных брендов", "Белорусская региональная пресса: от презентации культуры к созданию культурного образа издания", "Городская цифровая медиасреда: инициативы и проекты" и "Эффективный медиатекст в цифровую эпоху: практика создания и анализа".

Дискуссионные площадки будут организованы на платформе Zoom. Подробная информация о конференции будет представлена на сайте факультета журналистики journ.bsu.by.

Организаторами форума выступают Министерство информации, факультет журналистики БГУ, управления идеологической работы областных исполнительных комитетов. -0-