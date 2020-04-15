Проблемы ЖКХ, жилье, трудоустройство: с какими вопросами обращались на прямую линию Кочановой

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое обращение граждан требует детальной проработки и справедливой оценки. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая провела сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Звонков поступило больше, чем обычно: за три часа Наталья Кочанова приняла более 30 обращений из разных регионов страны. Их тематика затрагивает широкий круг вопросов - от качества жилищно-коммунальных услуг, строительства и капитального ремонта до решения трудных жизненных ситуаций, в которых оказались люди. Многие обращались со своими проблемами в местные органы власти, однако решить их не удалось. Некоторые звонили в Совет Республики с последней надеждой на помощь.

Оперативно разобраться в ситуации

Отдельные вопросы Наталья Кочанова решила во время прямой телефонной линии. Так, жительница Новополоцка пожаловалась на то, что в ее доме постоянно затоплен подвал. Жить в таких условиях, особенно на первых этажах, просто невозможно. "Запах неприятный, в подвал не зайти, а в доме - пожилые люди, семьи с детьми", - рассказала женщина. Председатель Совета Республики сразу же позвонила председателю городского исполнительного комитета и попросила оперативно устранить проблему.

Многодетная мать, жительница Минска, попросила помочь ее совершеннолетней дочери, которая была госпитализирована в одну из минских больниц. "Состояние у нее плохое, я очень переживаю, чтобы не стало хуже, даже не знаю, что делать", - расплакалась женщина. Наталья Кочанова пообещала помочь, сразу же связалась с главным врачом больницы с просьбой взять лечение девушки на личный контроль.

Похожая ситуация и у жительницы Гомеля - сын страдает от спинальной мышечной атрофии. Заболевание редкое, лекарственные препараты дорогие, семья нуждается в помощи. "Надежда только на вас", - сказала женщина. Наталья Кочанова пообещала обсудить это с министром здравоохранения. "Ситуация сложная, посмотрим, как можно вам помочь", - отметила спикер.

Были озвучены и другие проблемы. Так, одна из жительниц Ошмян, проживающая в доме постройки 1957 года, рассказала о постоянных проблемах, c которыми сталкиваются жильцы после капитального ремонта. "Ремонт был, но какой: стены покрасили местами, даже не отшлифовали, крыша подтекает, фундамент не трогали. Помогите, пожалуйста, нам разобраться с этими вопросами, очень на вас рассчитываем", - обратилась женщина. Поступил звонок из Шклова - люди попросили продлить автобусный маршрут по улицам Партизанская и Механизаторов. "Остановка есть, но автобус не ходит: площадка для разворота не соответствует нормам", - пояснила женщина. Председатель Совета Республики сказала, что разберется в деталях этих обращений.

Одна из учениц столичного колледжа задала вопрос, который сегодня актуален для многих выпускников. "Мы заранее заключили договор о проведении выпускного с одним из индивидуальных предпринимателей, заплатили два взноса, но в нынешней эпидемиологической обстановке решили выпускной не проводить, попросили вернуть деньги. Однако получили отказ. Нам было предложено лишь перенести дату выпускного", - рассказала она. Наталья Кочанова пообещала, что вникнет в детали и постарается помочь.

Не только проблемы, но и предложения

Некоторые люди звонили на прямую линию с предложениями и инициативами. Например, одна из жительниц Смолевичей попросила открыть в этом населенном пункте вторую аптеку, а также предложила создать в местном клубе дополнительные кружки для молодежи. Еще один из обратившихся, пенсионер из Минска, пожаловался на большое количество рекламы на телеканалах и предложил ее оптимизировать таким образом, чтобы это не мешало зрителям.

Многие люди обратились со словами благодарности главе государства за принимаемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Жители Гомеля и Барановичей поблагодарили лично Наталью Кочанову за полную и объективную информацию, которая была представлена людям по итогам переговоров с миссией ВОЗ в Совете Республики.

Внимание - каждому обращению

Отвечая на вопросы журналистов по итогам прямой телефонной линии, председатель Совета Республики отметила, что большинство поступивших обращений касается компетенции местных органов власти. Есть проблемы, которыми на местах занимались, но так и не решили. "Но есть и очень простые вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, землеустроительных служб, которые должны оперативно решаться на местах, - рассказала она. - Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два и вынуждать их опять обращаться в другие инстанции, потому что их вопрос не решается. Это неправильно".

При этом Наталья Кочанова добавила, что в Беларуси действует эффективное законодательство об обращениях граждан. Есть различные формы работы с людьми. "Надо очень внимательно относиться к обращениям, которые поступают. Каждый должен решать вопросы на своем уровне, - подчеркнула спикер. - Человеку нужно доходчиво все объяснить, чтобы у него больше не было волнений по этому вопросу".

Совет Республики держит на контроле поступившие обращения. "Мы все вопросы контролируем до конца, несмотря на то, что многие будут решать другие ведомства - по компетенции", - сказала Наталья Кочанова. Она поблагодарила людей, которые дозвонились сегодня на линию, чтобы высказать слова признательности. "Я порадовалась тому, что люди звонят и благодарят за решение вопросов, в которых мы, члены Совета Республики, помогли. Значит, результаты этой работы есть. Будем и дальше делать все возможное, чтобы помочь людям", - подытожила председатель Совета Республики.-0-