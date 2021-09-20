Пробовать обязательно! В Гродно гостей собрал самый вкусный праздник - Открытый фестиваль сыра

Гродно известен своей историей и неповторимой архитектурой, а еще каждую осень древний город становится сырной столицей страны. Уже восьмой год кряду Гродно принимает открытый фестиваль сыра. Площадки фестиваля — своеобразная витрина для лучших производителей страны. Сырные новинки, популярная классика, уникальные рецепты — пробовать не просто можно, а нужно. Убедились в этом и корреспонденты БЕЛТА, побывавшие в эпицентре вкусного праздника на площади Советской.

Сегодня Гродно отмечает День города. И фестиваль сыра в последние годы — неотъемлемая часть праздника. К слову, основной темой нынешнего фестиваля стал слоган "Родны край – сырны рай".

"Это и ответственность, и гордость за то, что именно наш край становится своеобразной столицей сыра", - отмечает генеральный директор ОАО "Молочный мир" Марина Аникеева. Гродненское предприятие, при поддержке инициативы Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Гродненским облисполкомом и горисполкомом, основной организатор праздника.

Ежегодно фестиваль собирает ведущих производителей сыра со всей страны. В этом году республиканский конкурс сыров объединил представителей 23 предприятий, представивших более 70 образцов сыра. В первый фестивальный день, 17 сентября, участников оценивало профессиональное жюри, сегодня же праздник продолжился народной дегустацией.

Многие производители именно на фестивале презентуют потенциальным покупателям новую продукцию. Белорусским сыроварам, поверьте, есть чем гордиться. Сегодня на площадках фестиваля проходили дегустации сыра на любой вкус.

Например, "Молочный мир" в этом году удивлял гостей праздника сразу несколькими новинками. Среди них линейка творожных мягких сыров и творожных десертов "Bela Bovino" – более десяти разнообразных вкусов!

Сыр "Гродненская вежа" получил название в честь одного из символов старого города — пожарной башни. Сыр, как, впрочем, и многие архитектурные памятники Гродно, не имеет аналогов. Его жирность 55%, но несмотря на долгий срок созревания (6 мес. — как у "Пармезана"), этот сыр имеет невероятную текстуру и буквально тает во рту.

Еще одна новинка сыр "Кронес с лисичками и жареным луком". "Кронесом" на древних картах называли Неман: создатели сыра с удивительным и неповторимым вкусом отдали дань уважения истории. К слову, в эту серию входят уже хорошо известные нам сыры с пажитником, а также сыр с настоящим французским трюфелем.

Главная сцена фестиваля стала площадкой для презентации одной из главных новинок года — сыра "Президентский". Этот твердый сыр со сроком созревания в 12 месяцев отличается многогранным раскрывающимся вкусом и ярким ароматом.

В церемонии разрезания первой головки нового сыра приняли участие первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон и заслуженный работник сельского хозяйства генеральный директор ОАО "Молочный Мир" Марина Аникеева.

В необычном формате представили и еще одну новинку от гродненского производителя — сыр-гриль. Во время мастер-класс показывали, как правильно его нужно готовить. Простой рецепт, легкость в приготовлении и запоминающийся вкус — многие из гостей фестиваля явно возьмут новинку на заметку.

Подобных мастер-классов было немало. Гостей учили готовить молочные коктейли. Для самых маленьких — рецепт с мороженым и бананом, для взрослых -- необычные вариации, где среди ингредиентов и куркума, и шпинат.

Еще один урок — изготовление сыра в шоколаде и даже шоколадных конфет. Рецепт изысканного десерта прост, его легко можно повторить в домашних условиях. А уж польза от лакомства несомненная: оно не только вкусное, но и полезное.

Во время мастер-классов акцент делался не только на рецептах, но и на важной информации, рассказе о полезных свойствах молока и молочных продуктов. Знали ли вы о том, что регулярное употребление сыра поможет сохранить здоровье и даже похудеть?

Блеснуть знаниями о сыре или своими умениями участники праздника могли на тематических площадках фестиваля. Развлечения им предлагали на любой вкус — от викторин и конкурсов на ловкость до виртуальных поездок по захватывающим дух трассам американских горок и веселых баталий в сырные шашки.

Еще одна традиция фестиваля — уникальные сырные скульптуры. Удивлять гостей мастера умеют. Один из них, например, создал из сыра основные архитектурные памятники древнего Гродно — замки, пожарную каланчу, церкви и костелы. Среди работ — макет Белорусской АЭС из сыра, пасторальные пейзажи, яркие натюрморты и сказочные сюжеты.

Кульминацией праздника стало подведение итогов профессиональной и народной дегустаций. ОАО "Молочный мир" в очередной раз доказал высокое качество своей продукции. Профессиональное жюри отметило дипломами продукцию предприятия из Гродно и его филиалов из Дятлово и Берестовицы в 9 номинациях. Победителями и призерами конкурса стали сыры "Сулугуни", "Гродненская Вежа", "Альбери", "Черный Рыцарь", "Городенъ", "Рочестер", "Пармезан деЛюкс", "Городенъ-Маасдам", "Кронес" с грибами трюфель, сыр мягкий с наполнителем "Грецкий орех-чеснок-чиа" 55% и сыр мягкий взбитый сливочный 55%.

К слову, немаловажно и практическое значение фестиваля. Победа в конкурсе — престижна, но и участие дает большой опыт. Тем более что в программу фестиваля включен и семинар, на котором профессионалы из Беларуси, Европы и России обсудили актуальные вопросы сыроварения.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

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