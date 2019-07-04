Прочность безопасности в СНГ напрямую зависит от уровня межгоссотрудничества - Дружинин

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прочность безопасности в СНГ напрямую зависит от уровня межгосударственного сотрудничества, заявил директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин сегодня на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб стран Содружества в Нур-Султане (Казахстан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Альберт Дружинин напомнил, что страны СНГ и органы отраслевого сотрудничества активно готовятся к очередному заседанию Совета глав государств, которое пройдет 11 октября в Ашхабаде. Планируется, что на саммите будет рассмотрен ряд вопросов в сфере безопасности: борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия коррупции, обмена персональными данными, а также исполнения наказаний.

По мнению Альберта Дружинина, Совет руководителей пенитенциарных служб является одним из важных звеньев в решении задач борьбы с преступностью. Значимость такой формы взаимодействия для государств СНГ наглядно демонстрирует вовлечение в интеграционные процессы все большего количества участников. Так, в январе этого года к соглашению об образовании совета присоединился Узбекистан, в качестве наблюдателей в заседаниях принимают участие Азербайджан и Молдова.

Дальнейшему повышению эффективности работы совета будет способствовать совершенствование информационного взаимодействия. В частности, на площадке Исполкома СНГ разработан проект концепции развития информационного обмена в вопросах борьбы с преступностью. "Сейчас документ направлен на внутригосударственное согласование. Полагаем, что совет не останется в стороне, примет в дальнейшем активное участие в разработке регламента обмена информацией и станет полноправным участником информационного взаимодействия в сфере противодействия трансграничной преступности", - отметил директор департамента.

Актуальным направлением деятельности совета остается выполнение Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, реализация Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года. Альберт Дружинин также подчеркнул, что одним из приоритетов является развитие и укрепление антитеррористического взаимодействия стран Содружества. По его мнению, задачей совета должна стать ликвидация канала подпитки терроризма из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Участники заседания также заслушали информацию об опыте работы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана в пенитенциарной сфере, утвердили эмблему Совета руководителей пенитенциарных служб, обсудили вопрос о проведении международных шахматных турниров среди осужденных, рассмотрели организационные вопросы. В мероприятии приняли участие руководители пенитенциарных служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.-0-