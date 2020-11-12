Продавец не вправе уменьшать гарантийный срок на товар - МАРТ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавец не вправе уменьшать гарантийный срок на товар, заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Изготовитель, исполнитель, поставщик обязан устанавливать на товар гарантийный срок в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством. Продавец не вправе объявлять гарантийный срок меньшей продолжительности, чем определенный изготовителем или поставщиком. Вместе с тем продавец может установить дополнительный гарантийный срок сверх предусмотренного законодательством и указанного изготовителем", - рассказали в пресс-службе.

МАРТ предупреждает, что уменьшение продавцом гарантийного срока на товар нарушает законодательство о защите прав потребителей. За это предусмотрена административная ответственность.-0-