Продажа и проверка билетов онлайн теперь доступна в троллейбусах и автобусах Витебска

Технология продажи и проверки билетов в электронном виде доступна в Витебске. Теперь жители и гости областного центра смогут купить билет для проезда в общественном транспорте через смартфон. Мобильный платежный сервис "Оплати™" предоставляет возможность мгновенно рассчитаться за билет прямо в салоне, используя только QR-код. Опытно-промышленная эксплуатация системы 25 февраля началась в автобусах, а также на нескольких троллейбусных маршрутах города.
"Областной центр стал первым городом страны, где мы тиражировали систему продажи и проверки билетов в электронном виде сразу на двух видах общественного транспорта – автобусах и троллейбусах, – отметила исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк" Татьяна Казаченок. – Мобильный платежный сервис "Оплати™" дает возможность приобретения билетов просто и удобно. Для этого не нужны никакие специальные дорогостоящие приспособления, например, такие как валидаторы. Для покупки билета достаточно только наклейки с QR-кодом в транспортном средстве и смартфона. Причем вам не придется пробираться сквозь весь салон, камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров. Воспользоваться инновационной системой оплаты проезда сможет любой житель Беларуси независимо от того, клиентом какого банка он является".
Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении "Оплати™" на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.
Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение "Оплати™" сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом "Оплачен". Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.
Витебск стал третьим городом страны, где приобрести билет на общественный транспорт можно по QR-коду. Троллейбусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 25 февраля по маршруту № 12. Инновационную технологию оплаты проезда можно опробовать и на 45-м автобусе. Всего данной системой в городе пока оборудованы пять единиц техники (два автобуса и три троллейбуса). Но уже в ближайшее время она начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города.
"Транспорт в нашей стране датируется государством, поэтому эффективные решения для оплаты и контроля проезда – это еще и социальная ответственность бизнеса, – отметил Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO. – Мы видим интерес не только со стороны пассажиров, которые легко и удобно могут купить билет, но и транспортников. Автопарки уже оценили простоту расчетов и существенную выгоду от такой автоматизации".
Напомним, данная технология оплаты проезда была внедрена 6 февраля в Борисове, а 10 февраля – в Гомеле. На минувшей неделе в Борисове началось распространение системы по всем городским маршрутам. Уже сегодня приобрести билет в салоне по смартфону всего в один клик можно в 10 автобусах города. К концу февраля их будет уже 20. В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Могилеве, Гродно и Бресте, а также в Пинске и Молодечно.
Мобильный платежный сервис "Оплати™" – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят по QR-коду. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. "Оплати™" является ЭкоСистемой Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП оплачивать товары по QR-коду в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. "Оплати™" позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и "Оплати-Бизнес™". Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.
ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.
LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.