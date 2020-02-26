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26 февраля 2020, 08:50

Продажа и проверка билетов онлайн теперь доступна в троллейбусах и автобусах Витебска

Технология продажи и проверки билетов в электронном виде доступна в Витебске. Теперь жители и гости областного центра смогут купить билет для проезда в общественном транспорте через смартфон. Мобильный платежный сервис "Оплати" предоставляет возможность мгновенно рассчитаться за билет прямо в салоне, используя только QR-код. Опытно-промышленная эксплуатация системы 25 февраля началась в автобусах, а также на нескольких троллейбусных маршрутах города.

"Областной центр стал первым городом страны, где мы тиражировали систему продажи и проверки билетов в электронном виде сразу на двух видах общественного транспорта – автобусах и троллейбусах, – отметила исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк" Татьяна Казаченок. – Мобильный платежный сервис "Оплати" дает возможность приобретения билетов просто и удобно. Для этого не нужны никакие специальные дорогостоящие приспособления, например, такие как валидаторы. Для покупки билета достаточно только наклейки с QR-кодом в транспортном средстве и смартфона. Причем вам не придется пробираться сквозь весь салон, камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров. Воспользоваться инновационной системой оплаты проезда сможет любой житель Беларуси независимо от того, клиентом какого банка он является".

Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении "Оплати" на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение "Оплати" сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом "Оплачен". Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.

Генеральный директор ОАО "Витебскоблавтотранс" Сергей Старовойтов тестирует систему
Генеральный директор ОАО "Витебскоблавтотранс" Сергей Старовойтов тестирует систему

Витебск стал третьим городом страны, где приобрести билет на общественный транспорт можно по QR-коду. Троллейбусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 25 февраля по маршруту № 12. Инновационную технологию оплаты проезда можно опробовать и на 45-м автобусе. Всего данной системой в городе пока оборудованы пять единиц техники (два автобуса и три троллейбуса). Но уже в ближайшее время она начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города.

"Транспорт в нашей стране датируется государством, поэтому эффективные решения для оплаты и контроля проезда – это еще и социальная ответственность бизнеса, – отметил Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO. – Мы видим интерес не только со стороны пассажиров, которые легко и удобно могут купить билет, но и транспортников. Автопарки уже оценили простоту расчетов и существенную выгоду от такой автоматизации".

Напомним, данная технология оплаты проезда была внедрена 6 февраля в Борисове, а 10 февраля – в Гомеле. На минувшей неделе в Борисове началось распространение системы по всем городским маршрутам. Уже сегодня приобрести билет в салоне по смартфону всего в один клик можно в 10 автобусах города. К концу февраля их будет уже 20. В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Могилеве, Гродно и Бресте, а также в Пинске и Молодечно.

Мобильный платежный сервис "Оплати" – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят по QR-коду. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. "Оплати" является ЭкоСистемой Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП оплачивать товары по QR-коду в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. "Оплати" позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и "Оплати-Бизнес™". Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

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