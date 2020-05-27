Продажу новых товаров в одном магазине с б/у одеждой и обувью предлагают запретить в Беларуси

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект постановления Совета Министров, предусматривающий введение ограничений на продажу бывших в употреблении швейной и трикотажной одежды, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с новыми товарами. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МАРТ. Действие постановления будет распространяться на субъекты, которые ведут розничную торговлю непродовольственными б/у и стоковыми товарами. Согласно проекту документа, к непродовольственным б/у товарам относятся изделия с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации либо надлежащего качества, но без товарных ярлыков (этикеток), а также товары, принятые по соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию. Проект документа разработан по предложению концерна "Беллегпром", чтобы принять дополнительные меры по ограничению реализации на территории страны бывших в употреблении непродовольственных товаров легкой промышленности. "По информации концерна, зачастую в торговых объектах наряду с товарами такого типа реализуются стоковые товары. Организации и физлица-импортеры, декларируя стоковые товары в качестве секонд-хенда, фактически уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной цены). При этом действующие в Беларуси структуры, ведущие оптовую и розничную торговлю секонд-хендом, в своих рекламно-информационных материалах даже не скрывают, что часть реализуемой продукции - новые стоковые изделия", - обратили внимание в МАРТ. Существенное увеличение объемов реализации товаров типа секонд-хенд в Беларуси за последние несколько лет повлекло за собой масштабное перераспределение рынка - от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров вместе с секонд-хендом создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей, отметили в ведомстве. "Ограничения на продажу в одном торговом объекте секонд-хенда и новых товаров, в том числе стоковых, создаст дополнительные условия для развития справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными производителями товаров легкой промышленности", - заявили в МАРТ. По данным торгового реестра, розничную торговлю непродовольственными б/у товарами на 1 апреля 2020 года осуществляли 928 субъектов в 1198 магазинах. С проектом постановления можно ознакомиться на сайте МАРТ. Предложения следует направлять на электронный адрес n.cherepovich@mart.gov.by.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!