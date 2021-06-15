Продлен срок подачи заявлений на участие в профотборе для поступления в Военную академию

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cрок подачи заявлений на участие в профотборе для поступления в Военную академию продлен до 25 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Военная академия Беларуси информирует, что прием заявлений от кандидатов в военных комиссариатах районов и городов по месту жительства и предварительный профотбор для поступления в Военную академию продлится до 25 июня. Дополнительную информацию можно получить по телефону приемной комиссии 8 (017) 287-49-22", - отметили в ведомстве.-0-