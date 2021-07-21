Продлена работа приемной комиссии БГУ

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ принято решение об увеличении количества дней работы приемной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Помимо заявленной шестидневной рабочей недели прием документов от поступающих пройдет также в это воскресенье, 25 июля, с 9.00 до 18.00. Данное решение обусловлено большим наплывом абитуриентов, их обращениями и активностью в личных электронных кабинетах. Также традиционно основное количество абитуриентов подает документы во время выходных. Об этом говорит многолетняя практика и возможность приехать в столицу выпускникам из отдаленных регионов Беларуси.

В пресс-службе напомнили, всего ведущий вуз страны планирует принять 5091 студента. На дневную бюджетную форму план составляет 2199 человек, на заочный бюджет - 231. План приема на платную форму обучения на дневную форму составляет 1794 человека, на заочную форму - 736, на заочную форму для получения второго высшего образования - 131.

По состоянию на сегодняшний день в БГУ для поступления на бюджет зарегистрированы около 800 абитуриентов.

В этом году в связи с проведением ремонтных работ в главном корпусе вуза документы принимаются в учебном здании юридического факультета по адресу: ул. Ленинградская. 8. Абитуриенты могут сократить время подачи документов в БГУ, воспользовавшись ресурсами личного кабинета абитуриента. Эта платформа позволяет до подачи оригиналов документов разместить их в электронном виде, заполнить онлайн-анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.

Подробная информация размещена в разделе "Приемная кампания" на сайте "Абитуриент БГУ".-0-