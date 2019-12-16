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Общество
16 декабря 2019, 16:38

Продление срока пребывания иностранцев без регистрации поможет в привлечении туристов - Минспорт

Виталий Грицевич
Виталий Грицевич

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продление срока пребывания иностранцев без регистрации поможет в увеличении туристического потока в Беларусь. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

"Продление срока пребывания иностранных граждан в Беларуси без регистрации с 5 до 10 суток было насущным вопросом. Мы поступательно движемся по пути повышения привлекательности Беларуси как туристической дестинации и, соответственно, снижаем барьеры, которые сдерживают рост турпотока. Так, в 2018 году безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск продлен с 5 до 30 дней, с 10 ноября нынешнего года вступил в силу указ №300, который разрешает безвизовое пребывание на территории Брестской и Гродненской областей уже не 10, а 15 дней. Продление срока, в течение которого можно находиться в стране без регистрации, тоже улучшает условия для развития туризма", - сказал Виталий Грицевич.

Кроме того, с 2 января 2019 года иностранные граждане могут проходить регистрацию онлайн, не обращаясь лично в органы внутренних дел. По мнению Виталия Грицевича, продление срока, в течение которого иностранец может находиться в стране без регистрации до 10 суток, стало логичным шагом, чтобы еще больше упростить условия пребывания для туристов.

Представитель Минспорта обратил внимание, что упрощения в плане регистрации облегчат жизнь индивидуальным путешественникам, которым обычно приходится заниматься административными процедурами самостоятельно, в то время как организованной группе с решением таких вопросов помогает туроператор. "Для индивидуальных путешественников какие-то административные процедуры являются дополнительным обременением. Теперь путешествовать в Беларусь им будет удобнее", - добавил он.

По словам Виталий Грицевича, принятые в последние годы меры для стимулирования туризма уже дают результат. Так, экспорт туристических слуг в январе-октябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% до $218,8 млн. Въездной турпоток в этом году тоже должен вырасти. По данным Госпогранкомитета, за 11 месяцев в Беларусь через международные пункты пропуска прибыли почти 4,55 млн человек. "Мы ожидаем, что по итогам 12 месяцев эта цифра приблизится к 5 млн. По итогам года будет произведен досчет с учетом белорусско-российского участка границы, за 2018 год въездной турпоток составил 11,5 млн. Думаю, мы можем говорить, что по итогам 2019 года эта цифра превысит прошлогодний уровень", - отметил Виталий Грицевич.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Ранее соответствующий документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания. Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.-0-

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