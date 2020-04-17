Продлены сроки ограничения въезда в Латвию и Литву

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы с Латвией и Литвой. Об этом информирует на своем сайте Госпогранкомитет, сообщает БЕЛТА.

От латвийской и литовской сторон поступили сведения о том, что эти меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В Литве карантинный режим продлен до 27 апреля, в Латвии - до 12 мая. Также до указанной даты латвийская сторона не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска "Мейкшаны" (с белорусской стороны "Гаврилино"), "Каплава" ("Плюсы"), "Пиедруя" ("Друя"), а также международный железнодорожный пункт пропуска "Индра" ("Бигосово") на станции Бигосово для пассажирского сообщения. Пересечь латвийско-белорусский участок границы можно только в пунктах пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны "Григоровщина", Верхнедвинский район) и "Силене" ("Урбаны", Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска "Тверячус" ("Видзы") по-прежнему не оформляют граждан и транспортные средства.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы пунктов пропуска будет обновляться на сайте, в официальных аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета по мере поступления сведений от сопредельных сторон.-0-