Продолжается проверка боеготовности: экипажи вертолетов и истребителей заступили на дежурство

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности, зенитчики и подразделения радиотехнических войск прибыли в назначенные районы, а экипажи вертолетов и истребителей заступили на боевое дежурство. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка. Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные районы и приступили к оборудованию позиций, экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей МиГ-29 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродромах базирования", - проинформировали в ведомстве. Данные действия позволяют проверить и подготовить боевые расчеты и экипажи, которые охраняют границу в воздушном пространстве, а также повысить слаженность действий разнородных формирований.

"Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад на полигонах проводят контрольные стрельбы из танка штатным снарядом и стрелкового оружия в различное время суток. Задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны", - рассказали в Минобороны.

Как сообщалось, внезапная проверка боевой готовности в Вооруженных Силах Беларуси началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Оборонное ведомство информировало 31 января, что для доукомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.-0-

Фото пресс-службы Министерства обороны