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21 мая 2021, 18:48

Продолжается работа по созданию виртуального музея культурного наследия стран СНГ

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке проекта положения о виртуальном музее культурного наследия государств-участников прошло 20 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие члены рабочей группы и представители от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники Исполкома СНГ. Об итогах деятельности рабочей группы решено проинформировать членов Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ на его очередном заседании.

Инициатива создания виртуального музея принадлежит Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Цель проекта - популяризация культурного наследия стран Содружества, привлечение внимания мировой общественности и предоставление широкого доступа к материалам и документам по истории и культуре государств СНГ посредством объединения наиболее значимых объектов их материального культурного наследия в виртуальном пространстве.

В рамках музея планируется организовать виртуальные тематические экскурсии по археологическим и архитектурным объектам, в том числе научно восстановленным в 3D-пространстве, достопримечательностям, памятникам и музеям. Интерфейс и контент виртуального музея предполагается разработать на русском языке и государственных языках стран СНГ, а также на английском и, по возможности, других языках. Отсутствие языковых барьеров при формировании экспозиций является ключевым моментом для обеспечения доступности виртуального музея СНГ для широкой аудитории.-0-

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