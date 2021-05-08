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08 мая 2021, 09:00

Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны

Накануне Дня Победы "Евроопт" вручил продуктовый набор каждому ветерану нашей страны
Накануне Дня Победы "Евроопт" вручил продуктовый набор каждому ветерану нашей страны

Память о подвиге тех, кто сокрушил врага во время Великой Отечественной войны и отстоял независимость нашей родины, в Беларуси священна. И особая забота – о ветеранах.

К сожалению, время неумолимо, и все меньше среди нас непосредственных участников той страшной войны. Но каждого из них страна знает поименно и старается позаботиться об их нуждах, проблемах, пожеланиях. И искренне поздравить с 9 Мая – Днем Победы. Победы, которую они приближали как могли!

Накануне 9 Мая каждому ветерану войны вручен продуктовый набор от торговой сети "Евроопт". Крупнейший ретейлер подготовил более 3400 наборов – чтобы свой подарок получил каждый ветеран во всех уголках страны.

Ввиду эпидемиологической ситуации большинству ветеранов подарки были переданы через социальные центры. Однако некоторых героев компания в лице руководителя пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егора Хрусталева все-таки смогла поздравить с праздником Великой Победы лично!

Специально для участников войны в Лиде был организован большой праздник с оркестром и искренними словами благодарности за подвиг
Специально для участников войны в Лиде был организован большой праздник с оркестром и искренними словами благодарности за подвиг

ИСТОРИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна Сергеевна Базученко родилась в 1932 году в Ленинграде. Во время блокады Ленинграда Татьяна Сергеевна работала санитаркой в госпитале, который находился в здании школы, где она училась до войны. Можно только догадываться, как, будучи десятилетней девочкой, героиня столкнулась с жестокостью войны – и при этом боролась, спасая чужие жизни.

Татьяна Базученко во время блокады Ленинграда работала санитаркой в госпитале
Татьяна Базученко во время блокады Ленинграда работала санитаркой в госпитале
Татьяна Сергеевна: "Мне очень приятно, что к пожилым людям у нас относятся с уважением"
Татьяна Сергеевна: "Мне очень приятно, что к пожилым людям у нас относятся с уважением"

– Мне очень приятно, что к пожилым людям у нас относятся с уважением. Знаете, везде, где бы я ни жила и ни работала, ко мне относились очень хорошо. Я прожила трудную жизнь, росла сиротой: в 1942 году во время блокады умерли все мои родные... Молодому поколению я желаю хорошо учиться, быть хорошими людьми и уважать своих родителей, – поделилась Татьяна Сергеевна.

Василий Варсонович Твердохлеб ушел на фронт в декабре 1943-го вместе с друзьями, приписав себе лишний год. Во время боевых действий при форсировании Днепра был контужен. В строю 31-й гвардейской отдельной роте связи 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии – и даже взятии Берлина. Низкий вам поклон, Василий Варсонович, и наша искренняя благодарность за мирное небо!

Василий Твердохлеб ушел на фронт, приписав себе лишний год. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии – и даже взятии Берлина!
Василий Твердохлеб ушел на фронт, приписав себе лишний год. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии – и даже взятии Берлина!

– Для меня это очень большая радость и гордость, что помнят у нас в стране ветеранов, что относятся с уважением и оказывают большую помощь. Я благодарен всем, кто каждый год поздравляет ветеранов, и лично меня. Мне очень приятно, что такие крупные частные компании, как ваша, не раз проявляли внимание, в котором мы так нуждаемся, делали приятные подарки. Хочу пожелать вам процветания и успехов в труде! – пожелал Василий Варсонович.

Николай Васильевич Мычко в 1942 году присоединился к партизанам отряда "За Советскую Белоруссию", который действовал в Осиповичском и Березинском районах. Он выполнял обязанности связного и участвовал в "рельсовой войне". После соединения с частями Красной армии оказался в действующей армии. Николай Васильевич участвовал в освобождении Беларуси и Восточной Пруссии. Был тяжело ранен и встретил победу в госпитале.

Николай Мычко выполнял обязанности связного, участвовал в освобождении Беларуси и Восточной Пруссии
Николай Мычко выполнял обязанности связного, участвовал в освобождении Беларуси и Восточной Пруссии

– Наша победа пришла с великим горем, с великим несчастьем, поэтому желаю, чтобы наши белорусы всегда жили под мирным небом, спокойно трудились на благо своего народа, своей земли. Сложно найти слова, чтобы передать радость, которую вы принесли мне сегодня, бесконечно приятно! – поблагодарил Николай Васильевич.

Бронислава Викторовича Карпенко из Минска война застала, когда он должен был перейти в 8-й класс в местной школе. Весной 1942 года, в 17 лет, мальчик вместе со своими друзьями вступил в партизанский отряд. Ребята доставляли продукты и несли вахту на постах. Сторожевые точки на дорогах, подходивших к лагерю, охраняли по трое. Во время освобождения Минска отряд, в котором воевал юный Карпенко, разбил четыре группы оккупантов.

Бронислав Карпенко в 17 лет вступил в партизанский отряд, который во время освобождения Минска разбил четыре группы оккупантов
Бронислав Карпенко в 17 лет вступил в партизанский отряд, который во время освобождения Минска разбил четыре группы оккупантов

За все страшные годы войны Бронислав Викторович выходил живым из ледяной воды, горящего дома, из-под пуль и снарядов. Он прошел войну и выжил, чтобы передать нам мирную и свободную страну.

Бронислав Викторович: "Слова благодарности, внимание – это все очень помогает"
Бронислав Викторович: "Слова благодарности, внимание – это все очень помогает"

– Спасибо всем, кто меня поддерживает, даже во время болезни. Слова благодарности, внимание – это все мне очень помогает, в такие моменты я понимаю, что меня еще не забыли. Завел альбом "По страницам пережитого" и обязательно напишу об этом дне, когда вы пришли ко мне в гости, – поблагодарил всех Бронислав Викторович.

Война перечеркнула мечту Валентины Павловны Чудаевой стать актрисой: в 17 лет девушка столкнулась с немецкой оккупацией. И все эти жестокие годы она не блистала на большой сцене, а командовала орудием зенитной артиллерии. За свой героизм Валентина Павловна стала прообразом персонажей известных повестей, стихов и пьес.

Валентина Чудаева командовала орудием зенитной артиллерии и за свой героизм стала прообразом персонажей известных повестей, стихов и пьес
Валентина Чудаева командовала орудием зенитной артиллерии и за свой героизм стала прообразом персонажей известных повестей, стихов и пьес

– Мне 96 лет, и я горжусь, что дожила до такого времени. Я сегодня такая счастливая, такая радостная за нашу победу. Когда ко мне приходит молодежь, я сама молодею, набираюсь энергии. Хочу от всей души поблагодарить "Евроопт". Благодарна Егору Хрусталеву, который часто навещает меня, благодарна всему коллективу "Евроопт", – сказала Валентина Павловна.

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Представители власти, комментируя инициативу "Евроопта", подчеркнули, насколько важно такое внимание для участников Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя Лидского райисполкома Геннадий Владыко
Заместитель председателя Лидского райисполкома Геннадий Владыко

– К сожалению, ветеранов становится все меньше. А ведь это память нашего народа. За каждым ветераном закреплена подшефная организация: это учреждения образования, социальной сферы, частные компании. Хочу выразить благодарность компании "Евроопт", которая приняла участие в чествовании наших ветеранов и подготовила такие подарки, – отметил заместитель председателя Лидского райисполкома Геннадий Анатольевич Владыко.

Заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран
Заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран

– Каждый год совместно с нашими партнерами, представителями бизнеса, которые чувствуют социальную ответственность – как, например, один из крупнейших торговых операторов, компания "Евроопт" – мы поздравляем ветеранов и вручаем подарки к праздничному столу. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, и чтобы мы встречались еще долгие годы. Очень важно сохранить память о людях, которые подарили нам этот великий праздник, – поделился Артем Николаевич Цуран, заместитель председателя Минского горисполкома.

ПОМОЩЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Каждый год "Евроопт" старается порадовать участников войны приятными подарками
Каждый год "Евроопт" старается порадовать участников войны приятными подарками

Дань уважения ветеранам и пожилым людям – это давняя и хорошая традиция ретейлера. Каждый год "Евроопт" старается порадовать участников войны приятными подарками. В прошлом году, например, ветеранам ко Дню Победы также были вручены продуктовые наборы. А уже в этом году к 23 февраля была оказана материальная помощь Николаевщинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и Брестской областной клинической больнице, где проживают и проходят лечение ветераны. Кроме того, для всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны в торговой сети "Евроопт" действует специальная дисконтная программа "Е-плюс. Добрый процент".

Во время визита в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов к 23 февраля
Во время визита в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов к 23 февраля

Необходимо подчеркнуть, что подарки ветеранам ко Дню Победы – лишь часть благотворительной деятельности торговой сети "Евроопт". Компания оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, ветеранам, а также медицинским, образовательным и спортивным учреждениям. Участие в благотворительных проектах и акциях – принципиальная позиция руководства компании и всего коллектива торговой сети "Евроопт".

Торговая сеть "Евроопт" поздравляет всех своих покупателей с великим праздником – Днем Победы. Этот день навсегда останется в памяти белорусского народа как символ нашей свободы, за которую заплачено огромной, неизмеримой ценой. Мы будем всегда безмерно благодарны тем, кто ковал Великую Победу на фронтах, в партизанских отрядах, в тылу, а потом поднимал родину из пепла и разрухи. Мы чтим память о вашем подвиге. И сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, 9 Мая будет отмечено в календаре Беларуси как самый важный праздник. Спасибо вам, дорогие ветераны, и самый низкий поклон! С праздником!

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