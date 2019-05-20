Продвижение ЦУР в сфере городского развития в Беларуси обсудят на семинаре 21-24 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный обучающий семинар "Продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в сфере жилищного хозяйства, городского развития и землепользования в Беларуси" пройдет в Минске (в Академии управления при Президенте) и Новогрудке 21-24 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Участники семинара обсудят лучшие международные практики в области управления жилищным фондом, содержания жилья и управления им, роль частного сектора, развитие умных устойчивых городов, зеленого градостроительства, устойчивой энергетики и энергоэффективности. В том числе в центре внимания будут проекты, реализованные в Беларуси. Так, в последний день семинара представят пилотные инициативы по умному городу и энергоэффективности в Новогрудском районе Гродненской области.

Семинар организован Министерством архитектуры и строительства в тесном взаимодействии с ПРООН, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, МИД Беларуси, Академией управления, приурочен к проведению презентации Национального обзора жилищного хозяйства, городского развития и землепользования Беларуси. На заседаниях тематических секций выступят представители Беларуси, России, Эстонии, Армении, Казахстана, Грузии, Украины, Кыргызстана.

25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 70/1 "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" (Повестка–2030) и 17 зафиксированных в ней Целей устойчивого развития, что оформило новую ориентированную в будущее концепцию глобального устройства, предусматривающую гармоничное развитие государств и обществ на основе трех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: экономики, социальной сферы и экологии. Принятие Повестки-2030 потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных программных документов, а также создание механизмов для организации процесса по выполнению ЦУР.

Беларусь выразила приверженность Повестке-2030 и предприняла важные шаги для ее реализации на национальном уровне. В стране сформированы институциональные основы для управления работой в области реализации ЦУР: учрежден пост национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, сформирован Совет по устойчивому развитию. При Совете созданы региональные группы, организована партнерская группа устойчивого развития (в ее состав вошли представители общественных организаций, деловых и академических кругов). В Национальном собрании образована парламентская группа по ЦУР.

Важным фактором достижения ЦУР является взаимовыгодное глобальное и региональное сотрудничество, обмен знаниями и опытом в сфере инноваций для укрепления потенциала и передачи технологий в целях развития.-0-