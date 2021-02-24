Проект "100 идей для Беларуси" способствует развитию молодежного потенциала и государства - мнение

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "100 идей для Беларуси" способствует развитию молодежного потенциала и государства, заявил старший преподаватель кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, эксперт проекта Алексей Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в "Президент-отеле" в Минске проходит финал 10-го сезона республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси". "Все, кто сегодня собрались в столице на финале, это уже победители. Это те ребята, которые достойны представлять интересы не только молодежи, но и всей нашей страны. Ведь "100 идей для Беларуси" - это проект не только по развитию молодежного потенциала, но и по развитию нашего государства", - сказал Алексей Зайцев.

По его словам, новатор - это не просто человек науки. "Новаторы обладают глубоким патриотизмом, который живет в наших сердцах. Благодаря этому патриотизму мы можем создавать и творить во благо нашего государства, выходить на международную арену, представлять наши достижения и бороться за право быть лидером инновационного развития в мире, - отметил он. - И я надеюсь, что разработки сегодняшних стоидейщиков в последующем будут воплощены в жизнь и, возможно, о многих из них узнает весь мир", - отметил Алексей Зайцев.

В 10-м сезоне в оргкомитет конкурса подано более 1,2 тыс. заявок. В октябре - ноябре 2020 года состоялось 80 районных и зональных отборочных этапов, в декабре - шесть областных, минский городской, отборочный тур Национальной академии наук.

Победителей в финале определят в двух возрастных группах (среди учащихся, студентов и работающей молодежи) в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность"; "Агропромышленные технологии и производство"; "Промышленные и строительные технологии и производство"; "Медицина, фармация, медицинская техника"; "Химические технологии, нефтехимия"; "Био- и наноиндустрия"; "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии"; "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов"; "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций"; "Общество, экономика и социальная сфера".

Кроме того, в официальных пабликах БРСМ во "ВКонтакте" и Telegram проходит онлайн-голосование за лучшие проекты по версии интернет-пользователей.

Традиционно самое ожидаемое событие - церемония награждения. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителям вручат дипломы и фирменные статуэтки. Также будут номинированы претенденты на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" - БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-