Проект авиационных правил стран СНГ по оказанию медпомощи во время полета обсудят в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации состоится 21-22 августа в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники встречи обсудят проект авиационных правил "Медицинское обеспечение авиакомпании. Особенности оказания медицинской помощи пассажирам и членам экипажа воздушного судна в период полета в гражданской авиации государств - участников СНГ". Правила были разработаны рабочей группой в связи с необходимостью создания единого основополагающего документа, определяющего наиболее существенные черты и признаки многогранной медицинской деятельности авиакомпании и основные предъявляемые к ней требования.

Документ поясняет деятельность по медицинскому обеспечению в авиакомпании как при наличии медицинского подразделения, входящего в организационную структуру авиакомпании, так и при наличии авиационного врача, осуществляющего контроль соблюдения медицинского обеспечения авиакомпании. Правила могут быть использованы в авиакомпаниях гражданской авиации стран Содружества, осуществляющих любые воздушные перевозки.

Одним из основных направлений медицинского обеспечения авиационных полетов является совершенствование врачебно-летной экспертизы в целях раннего выявления заболеваний и определения по состоянию здоровья годности пилотов к выполнению своих обязанностей. Второй документ, который намерены рассмотреть члены рабочей группы, - проект требований к состоянию здоровья кандидатов на получение (продление) медицинского свидетельства (сертификата) первого класса авиационного персонала.

В общей структуре заболеваемости пилотов ведущее место занимает сердечно-сосудистая патология. Отмечается превалирование ишемической болезни сердца. При этом ишемическая болезнь у летчиков характеризуется омоложением и большим распространением безболевых и малосимптомных форм. Артериальная гипертензия занимает второе место среди болезней терапевтического профиля. Изменения состояния здоровья пилотов гражданской авиации могут быть угрозой безопасности полетов.

Несмотря на широкое использование в авиационной медицине современных достижений кардиологии, проблема ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пилотов продолжает оставаться в высшей степени актуальной. Необходимо дальнейшее совершенствование методов обследования и ранней диагностики заболеваний пилотов. Одним из таких подходов является разработка в странах Содружества требований к состоянию здоровья авиационного персонала, в том числе к состоянию сердечно-сосудистой системы.-0-