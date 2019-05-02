Проект БЕЛТА и музея истории ВОВ "Партизанская летопись" презентовали на выставке "СМІ ў Беларусі"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпроект Белорусского телеграфного агентства и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Партизанская летопись" презентовали на XXIII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Партизанская летопись" на шести языках рассказывает о борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, имеющих статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Сегодня эти рукописи зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени. Еженедельно публикуются оцифрованные версии этих хроник, каждая из которых показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

Всего будет создано более 40 страниц "Партизанской летописи", которые будут публиковаться до 3 июля. Познакомиться с ними можно по ссылке.

Во второй день работы выставки, 3 мая, пройдет презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного II Европейским играм. Посетители смогут получить автограф у известных белорусских спортсменов, планирующих принять участие в Играх, а также стать свидетелями нового спортивного рекорда.

XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проходит по 4 мая в выставочном комплексе по просп.Победителей, 14. Вход свободный. Она проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.

/Будет дополнено/.-0-