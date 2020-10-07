Проект БРПО "Олимпиада дворовых игр" объединит ребят 7-14 лет по всей стране

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Белорусской республиканской пионерской организации "Олимпиада дворовых игр" объединит ребят в возрасте 7-14 лет по всей стране, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

"Новый дистанционный проект "Олимпиада дворовых игр" стартовал в начале учебного года. Его участниками смогут стать пионеры всей страны в возрасте от 7 до 14 лет, пройдя простую регистрацию на сайте БРПО", - рассказала Александра Мазура.

"Олимпиада дворовых игр" - это проект для самых активных и спортивных членов пионерской организации. "Ребята проявят себя как в командных соревнованиях ("Казаки-разбойники", "Лапта", "Квадрат"), так и в индивидуальных ("Классики", "Резиночка", "Скакалка"). Участники готовят видеоотчеты, по итогам которых лучшие будут проходить в следующий отборочный этап", - отметила координатор проекта.

Всего участникам предстоит пройти четыре отборочных этапа, в результате которых 21 лучшая пионерская дружина будет награждена дипломами и призами БРПО.-0-