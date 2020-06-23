Проект БРСМ "Разам з бацькам" объединил отцов разных возрастов и профессий

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный интернет-челлендж Белорусского республиканского союза молодежи "Разам з бацькам" объединил по всей стране отцов разных возрастов и профессий, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Такой необычный семейный проект союз молодежи предложил впервые. Накануне Дня отца мы пригласили к участию в челлендж-марафоне пап и их детей, которые подготовили видеоролики о совместных занятиях спортом и разместили у себя в личных пабликах в соцсетях, сопроводив хештегами #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам. Очень приятно, что отозвалось большое количество отцов. Причем папы самых разных возрастов и профессий: парламентарии, педагоги, спасатели, спортсмены, водители, комбайнеры, - рассказала Юлия Зинкевич. - Проект поддержали известные люди Беларуси. Среди них - тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Михаил Грабовский, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Роман Петрушенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей, заместитель министра образования Александр Кадлубай, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий и многие другие. Отрадно, что наши папы личным примером показывают своим детям, как важно вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой".

Семейные ролики получились яркими и позитивными. "Кто-то провел занятия прямо дома, кто-то показал пример в спортивном зале, а кто-то - на свежем воздухе. Папы очень постарались. Многие проявили креатив при создании такого уникального мини-фильма. Безусловно, дети тоже привнесли в творческо-спортивный процесс что-то особенное - неподдельную искренность. Они не только старались повторять за отцами движения, а сами предлагали свой комплекс упражнений", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

К примеру, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту и руководитель одного из "ПапаЗалов" в Минском районе Игорь Сигневич продемонстрировал вместе с детьми мастер-класс по силовому жонглированию гирями. "Работу по воспитанию подрастающего поколения провожу вместе с педагогическим коллективом Боровлянской средней школы №3 уже несколько лет. Практически каждую субботу мы собираемся на спортивной площадке учебного заведения либо в бассейне, тренажерных залах и проводим тренировки вместе - родители и дети. Поэтому участие в челленже "Разам з бацькам" принял с огромным удовольствием. 20 июня с сыном и дочерью мы показали отличный комплекс упражнений с гирями. Если кто-то захочет, передаю вызов и жду подобные ролики от других отцов. Чтобы все было хорошо с организмом, нужно больше двигаться и тренироваться. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем мира, добра и отличного настроения", - добавил спортсмен.

Все созданные ролики объединяются в единые семейные альбомы, размещенные на официальных площадках БРСМ в соцсетях. Это позволит любому желающему их еще раз посмотреть и даже создать свой шорт-лист упражнений для занятий с детьми.

Челледж "#раЗАм з бацькам", направленный на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отношений отцов и детей, популяризацию здорового образа жизни, стал частью республиканского семейного проекта БРСМ "ПапаЗал". Челлендж прошел с 19 по 21 июля и был приурочен ко Дню отца.-0-