Проект изменений в закон "О туризме" планируют вынести на общественное обсуждение в июле

18 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Проект изменений в закон "О туризме" планируется вынести на общественное обсуждение в июле. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил сегодня председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, передает корреспондент БЕЛТА.

"На общественное обсуждение (проект изменений. - Прим. БЕЛТА) будет вынесен в июле", - сказал Филипп Гулый. Соответственно, июль-август будет проходить обсуждение. Как ожидается, обновленную редакцию закона примут до конца этого года.

"Сейчас идет активная работа над совершенствованием законодательства Беларуси в сфере туризма. Большое значение уделяется защите прав потребителя: и туриста как такового, и защите добросовестных туроператоров, которые работают на нашем рынке. Над этим вопросом последние месяцы работают министерства, общественные объединения в сфере туризма, туроператоры", - отметила консультант отдела планирования и организации туристической деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова.

"Учитывая, что закон "О туризме" был принят в середине 90-х годов (некоторые его корректировки, безусловно, происходили за это время), и по новой редакции мы должны будем жить как минимум два года, поэтому спешить в этой работе незачем и нельзя, все нужно делать аккуратно, осторожно и основательно", - считает консультант.

Как сообщалось, суть предложений по изменению закона заключается в законодательной дифференциации национальных и иностранных туроператоров, законодательном разделении выездных и въездных туроператоров, туроператоров и турагентств и обязательной сертификации турагентской деятельности. Инициативы также касаются правил работы турагентства с туроператорами, страхования ответственности туроператорской деятельности, индивидуальных финансовых гарантий для выездных туроператоров, деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов.-0-