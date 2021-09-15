15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений законов по вопросам борьбы с коррупцией внесен на рассмотрение в парламент, сообщил заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук во время приема представителей субъектов хозяйствования в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генпрокуратурой подготовлен и уже внесен на рассмотрение в парламент проект изменений в закон по борьбе с коррупцией. Документ направлен на оптимизацию механизмов противодействия коррупции, усиление дифференциации ответственности за коррупцию. Совершенствуется регламентация таких профилактических механизмов, как предотвращение и урегулирование конфликта интересов, исполнение антикоррупционных ограничений. В основном это касается должностных лиц", - сказал Сергей Хмарук.

Генпрокуратурой также разработаны методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях. "Думаю, использование на практике этих рекомендаций поможет в работе по противодействию коррупции", - считает Сергей Хмарук.

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях с 1 марта введена административная ответственность юридического лица за проявление коррупции. "Например, ответственность за передачу незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридического лица влечет для такого лица ответственность до 200% от стоимости переданных материальных ценностей или предоставленных выгод", - пояснил заместитель генерального прокурора.

За 2020 год большая часть всех выявленных коррупционных преступлений была связана со взяточничеством, четверть таких преступлений - с хищением. "В текущем году взяточничество и должностные хищения являются основными видами коррупционных преступлений", - отметил Сергей Хмарук.

Наиболее уязвимыми сферами с точки зрения коррупционных угроз являются распоряжение государственной собственностью, собственностью организаций с государственным участием. Есть факты приобретения товарно-материальных ценностей по завышенным ценам, лоббирование интересов конкретных поставщиков, получения взяток при проведении госзакупок.

"Борьба с коррупцией - это не некая разовая акция, а системная работа, которая проводится на постоянной основе, в том числе на законодательном уровне", - подчеркнул заместитель генерального прокурора. По его словам, предупреждение коррупционных проявлений является одним из приоритетных направлений деятельности прокуроров.

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Республиканской конфедерацией предпринимательства сегодня проводит Единый день приема предпринимателей. Его тема - проблемные аспекты применения законодательства при ведении бизнеса. Прием представителей субъектов хозяйствования ведут прокурорские работники Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и города Минска.-0-