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12 сентября 2019, 16:36

Проект "Я вижу!" в Витебской области расширился: три бригады врачей проверяют зрение у школьников

С началом учебного года возобновились осмотры школьников в Витебской области в рамках масштабного благотворительного проекта "Я вижу!". К двум действующим бригадам врачей-офтальмологов присоединилась третья, которая будет работать в Браславском и Поставском районах. Такое нововведение позволит врачам осмотреть в общей сложности 15 000 школьников из 21 района Витебской области.

Проект "Я вижу!" реализуется Белорусским детским фондом и компанией A1 при поддержке Витебского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. С сентября по декабрь 2019 года мобильные бригады медиков продолжат свою работу в Миорском, Толочинском, Чашникском, Лиозненском, Городокском, Витебском, Ушачском, Шарковщинском, Шумилинском, Полоцком, Лепельском, Браславском и Поставском районах. В этот период около 10 000 школьников получат консультации офтальмологов.

Осмотры по месту учебы проходят для того, чтобы ученики 1–11 классов как можно раньше узнали о возможных нарушениях зрения и могли получить своевременную помощь. Всем необходимым для проверки зрения оборудованы три автомобиля, которые используются для выездной работы врачей-офтальмологов. По результатам осмотров школьникам выдают врачебные заключения о состоянии зрения, при необходимости – рецепты и направления на дальнейшую диагностику или оперативное лечение. Все дети также получают памятки с правилами сохранения здоровья глаз.

Первый этап проекта в Витебской области состоялся весной (накануне летних каникул) в сельских школах Оршанского, Дубровенского, Бешенковичского, Глубокского, Докшицкого, Россонского и Сенненского районов. За три весенних месяца диагностику зрения прошли около 5,5 тысяч учеников. Более чем у 30% детей были выявлены проблемы со зрением.

"Забота о здоровье детей – одна из приоритетных задач нашей организации. В том числе забота о сохранении зрения школьников, а значит, и о качестве их жизни. Благодаря реализации благотворительного проекта "Я вижу!" уже четвертый год офтальмологическая помощь приходит к детям туда, где они живут и учатся, родители тут же встречаются с врачами и получают консультации о состоянии здоровья своего ребенка. Ведь многие дети и их родители узнают о проблемах зрения только с приездом врачей мобильных бригад. А чем раньше будет начато лечение, тем большая вероятность не допустить сложных патологий", – рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

Работа мобильных бригад, приобретение специального оборудования, оплата труда офтальмологов и другие расходы, связанные с реализацией проекта, финансируется из средств, собранных во время ежегодной благотворительной акции "Делать добро так просто!". В 2019 году на счет фонда было перечислено 176 920 рублей.

"Помощь детям остается неизменным приоритетом корпоративной социальной ответственности компании А1. Уже на протяжении четырех лет благодаря проекту "Я вижу!" своевременную офтальмологическую помощь получают тысячи детей по всей стране. Сейчас к проекту присоединилась дополнительная бригада врачей, что позволит охватить еще большее количество учебных заведений. И продолжить не только выявлять проблемы со зрением, но и говорить со школьниками о способах их не допустить", – отметил руководитель группы по корпоративной социальной ответственности A1 Виктор Поздняков.

Витебская область – четвертый из регионов Беларуси, где проводится проект "Я вижу!". С 2016 по 2018 год уже прошли осмотры в Могилевской, Гомельской и Брестской областях, что позволило проверить зрение у 36 800 детей. Различные патологии были диагностированы более чем у 33% учеников. Большинство из них впервые узнало об этом именно во время консультаций выездных медицинских бригад.

Информационный партнер проекта – Белорусского телеграфное агентство.

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