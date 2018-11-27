Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, крайний срок поступления в Палату представителей проекта Кодекса об образовании - март 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат не исключил, что проект кодекса может поступить в парламент и зимой. "Но то, что в этом календарном году в Палате представителей его не увидят, - это факт", - сказал он.

Министерство образования делает все возможное, чтобы кодекс был представлен парламентариям как можно скорее. Сами депутаты в этом также заинтересованы, подчеркнул Игорь Марзалюк. Он добавил, что уже дважды отменялись парламентские слушания по документу. Последние были запланированы на сентябрь. Но Аппарат Совмина отправил документ на доработку. Игорь Марзалюк успел ознакомиться с сентябрьским вариантом. Он, по словам депутата, выгодно отличался по целому ряду позиций от того документа, который Минобразования два года назад выносил на общественное обсуждение.

Парламентарии уже успели проработать проблемные моменты проекта кодекса с заинтересованными, в том числе с творческими, силовыми вузами. Это позволит не затягивать с рассмотрением документа, когда он поступит в Палату представителей. "За первые полгода депутаты примут его в первом чтении, а возможно, и во втором, поскольку кодекс очень ждут во всей системе образования", - резюмировал Игорь Марзалюк.-0-