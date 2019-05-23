Проект концепции совершенствования юстиции в отношении подростков разработали в Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних разработали в Беларуси, сообщил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов. Проект обсуждается на международной конференции в Минске "Восстановительное правосудие в отношении несовершеннолетних", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект концепции является основой для дальнейшего совершенствования законодательства с учетом мнения заинтересованных государственных органов, общественных организаций, - сказал Вадим Ипатов. - Мы предлагаем вписать нормы и принципы, которые определяют, на основе чего строится государственная уголовная политика в отношении несовершеннолетних".

Речь идет о том, чтобы развивать сферу законодательства, обеспечивающую восстановительные процедуры в отношении подростков, которые имели проблемы с законом. На аналогичной конференции, проходившей в 2018 году, участники пришли к выводу о необходимости такого совершенствования. За это время силами НЦЗПИ реализован проект международной технической помощи, одобренный Советом Министров.

После анализа действующего законодательства заинтересованные стороны пришли к выводу, что возможно вписать в сложившуюся систему те апробированные методы и формы работы с несовершеннолетними, которые позволяют их социализировать. "Если у ребенка возникли проблемы с законом, нельзя на нем ставить крест. Необходимо принять все меры, чтобы он скорее вписался в законопослушную среду. Именно с этой целью результатом нашей работы стала подготовленная концепция, предполагающая расширение возможностей национального законодательства по обеспечению интересов и прав ребенка, который поступил в сферу деятельности соответствующих органов", - отметил Вадим Ипатов. Он считает, что если законодательство направлено только в сторону расплаты и наказания, оно, скорее всего, не добивается тех целей, которые концептуально ставит перед собой уголовная государственная политика.

В этой связи нужно расширять такие методы работы, как медиация, пробация. Эти механизмы направлены на то, чтобы потерпевший и тот, кто совершил в отношении него какое-то негативный поступок, находили точки соприкосновения. В результате потерпевший должен быть морально удовлетворен, а виновный действительно осознать свою вину и принять все меры, чтобы ее загладить. При этом важно вернуть подростка в общество законопослушным гражданином, в итоге у преступившего закон формируется новое психологическое отношение к его исполнению.

В законодательстве планируется уточнить нормы, которые определяют порядок возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, оказания ему квалифицированной юридической помощи, рассмотрения уголовного или административного дела. Кроме того, возможно, если позволяет ситуация (совершено нетяжкое преступление), не привлекать подростка к уголовной ответственности, а через посредника выработать дальнейший механизм его взаимодействия с потерпевшим, направленный на заглаживание вины.

Проект концепции будет прорабатываться заинтересованными государственными органами, участниками законотворческого процесса.

Как отметил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рашед Мустафа Сарвар, конференция является хорошей площадкой для обмена опытом. Подходы в работе с подростками меняются, поэтому важно учитывать зарубежную практику. Медиация в этом плане является хорошим способом ресоциализации.-0-

Фото Оксаны Манчук