Проект космической межгоспрограммы стран ЕАЭС проходит согласование

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" проходит согласование. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще в декабре 2018 года Высшим Евразийским экономическим советом было подписано соглашение, в соответствии с которым предполагалось разработать межгосударственную программу по космосу. Сейчас она разработана и буквально на прошлой неделе поступила в министерства экономики наших стран для согласования. Ее планируется рассмотреть на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК, чтобы дать зеленый свет", - сказал Сергей Золотой.

По этой программе планируется развитие национальных систем дистанционного зондирования Земли. В частности, предполагается, что Россия и Беларусь изготовят два космических аппарата разрешением 0,35 м, а Казахстан - три спутника с разрешением 5 м. Реализация программы позволит получать весь необходимый объем космических данных в интересах стран ЕАЭС.-0-