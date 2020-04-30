Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года планируется внести на рассмотрение Экономического совета Содружества в сентябре. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин сегодня на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"В непростой ситуации, связанной с пандемией COVID-19, важная роль отводится международному научно-техническому и инновационному сотрудничеству, в том числе и в сфере медицины. Как показывает история, в такие моменты наука выходит на передний план и объединяет все страны. Нам следует четко представлять, как мы будем развивать науку и экономику. Посыл межгосударственного взаимодействия заложен в проекте новой программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, который мы сегодня обсудим, чтобы в установленном порядке внести на рассмотрение на заседании Экономического совета СНГ в сентябре", - сказал Александр Шумилин.

Программа будет ориентирована на создание новых высокотехнологичных товаров и услуг, проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, реализацию совместных инновационных проектов, развитие инфраструктуры научно-технического, промышленного и инновационного сотрудничества. Она разрабатывается в развитие действующей Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, в соответствии с которой завершается реализация 10 межгосударственных инновационных проектов.

Например, в результате реализации проекта по созданию тест-систем для серологической диагностики гепатита Е (участники - Беларусь, Армения, Кыргызстан и Россия) впервые выявлен вирусный гепатит Е среди людей и животных, показано его широкое распространение. На базе предприятия "Унихимпром" БГУ изготавливаются экспериментальные образцы тест-систем, ведутся их испытания, планируется промышленный выпуск продукции. Разрабатываемые технологии в целом помогут эффективно противостоять распространению различных вирусных заболеваний.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года как орган отраслевого сотрудничества СНГ. Председателем МС НТИ в декабре 2013 года был избран глава Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.-0-