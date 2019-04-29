Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества в СНГ до 2030 года обсудят в мае в Туркменистане

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработку проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая в Ашхабаде (Туркменистан), сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

"Реализуется Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. В настоящее время прорабатывается вопрос подготовки проекта программы до 2030 года. Разработку проекта планируется обсудить на заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая в Ашхабаде (Туркменистан)", - сказал Александр Шумилин.

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