Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества в СНГ до 2030 года обсудят в Санкт-Петербурге

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработку проекта новой Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года планируется обсудить на заседании Межгоссовета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, которое проходит 24-25 апреля в Санкт-Петербурге под председательством главы Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В повестке дня заседания более 10 вопросов. Одним из важнейших, по словам Александра Шумилина, является разработка новой программы до 2030 года. Участники также обсудят создание сети центров коммерциализации и центров компетенций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года, будет рассмотрена реализация пилотных инновационных проектов.

"Необходимо выработать согласованные решения и представить их на утверждение Совета глав правительств СНГ, которое состоится 31 мая в столице Туркменистана Ашхабаде", - подчеркнул председатель ГКНТ.

В реализации проектов действующей программы задействовано более 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана. Как отметил Александр Шумилин, в настоящее время белорусские организации в полном объеме выполнили четыре пилотных проекта. Это проекты по разработке и созданию опытно-промышленных технологий и пилотных тиражируемых технологических линий по изготовлению на основе наноалмазов особо износостойкого режущего и бурового инструмента; разработке экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами, на основе принципов самоорганизации для территорий стран СНГ; по магнитоэлектрическим взаимодействиям в структурах ферромагнетик-пьезоэлектрик и их применении для создания миниатюрных датчиков магнитных полей и автономных источников электрической энергии; процессов высокомощного воздействия концентрированных потоков энергии для формирования поверхностных слоев с аморфной, нанокристаллической и инерметаллидной структурой для изделий, используемых в водородной энергетике и промышленной экологии.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) был создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в этой сфере. МС НТИ является наблюдательным советом межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Ее основная цель - объединение интеллектуального, научно-технологического, производственного и финансового потенциалов стран Содружества.-0-