Проект национальной стратегии в интересах пожилых граждан поступит на обсуждение в октябре-ноябре

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале этого года доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения Беларуси составила около 22%, к 2025 году этот показатель возрастет до 28%. В связи с этим была начата разработка проекта национальной стратегии в интересах пожилых граждан, который будет представлен на обсуждение в октябре-ноябре. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработка проекта стратегии ведется под эгидой Минтруда и соцзащиты Беларуси. Была создана рабочая группа из 35 человек. "Состоялись встречи, где мы глобально обсуждали название самой стратегии, понятийный аппарат, взаимодействие и функции, чтобы не было их дублирования. Так как социальная защита и социальное обеспечение, система здравоохранения и наши общественные объединения работают в тандеме, где-то функции перекликаются, и необходимо их развести и направить на решение тех задач, которые будет регулировать данная концепция. Проект должен поступить на обсуждение где-то в октябре-ноябре, к этому времени мы отработаем все основные положения и можно будет уже конкретно говорить, что удалось сделать", - сказала Людмила Кананович.

Среди предложений со стороны депутатов Палаты представителей она отметила использование механизмов государственно-частного партнерства в сфере оказания медицинских и социальных услуг для граждан пожилого возраста, поддержку научных исследований в области геронтологии, внедрение в учебные программы для молодежи курсов по планированию активного долголетия. Рассматривались также варианты привлечения коммерческих и некоммерческих сетей для доставки продуктов, предоставления транспортных и бытовых услуг по принципу социального предпринимательства.

"Старение населения - это не угроза, а потенциал для развития", - отметила Людмила Кананович.-0-