Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработан в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект генерального соглашения между правительством Беларуси, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы разработан в Беларуси, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году завершается действие трехстороннего генсоглашения на 2016-2018 годы. "Поэтому мы с нашими социальными партнерами с апреля начали работу над новым генеральным соглашением. И сегодня можно сказать, что проект этого документа готов", - сказал Михаил Орда.

Проект документа сегодня рассматривают на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое проходит в штаб-квартире ФПБ в Минске. Его подписание планируется на декабрьском Национальном совете.

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