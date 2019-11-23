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Общество
23 ноября 2019, 18:35

Проект нового перечня лицензируемых медпроцедур вынесут на общественное обсуждение

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект нового перечня лицензируемых процедур будет представлен для общественного обсуждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздравом в соответствии с планом мероприятий по реализации указа от 2 сентября 2019 года №326 "О совершенствовании лицензирования" подготовлен проект постановления Совмина "Об утверждении перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность".

К разработке проекта постановления были привлечены специалисты профильных кафедр БелМАПО и практической медицины. После завершения согласований проект нового перечня процедур, относящихся к лицензируемой меддеятельности, будет представлен для общественного обсуждения.

В Минздраве отметили, что в ведомстве постоянно ведется работа по совершенствованию, упрощению требований при лицензировании медицинской деятельности. Новые предложения и легли в основу указа №326, которым были упрощены требования и условия для осуществления медицинской деятельности.

Предлагаемый проектом постановления перечень уточнен по процедурам (манипуляциям) для целей его единообразного понимания, исключения двоякого трактования и дальнейших судебных разбирательств.

Для упрощения процедуры получения лицензии для осуществления меддеятельности в проекте постановления ряд позиций (криолиполиз, криотерапия, виды эпиляции, радиочастотный лифтинг кожи) продублированы в разделе физиотерапии и косметологии, что позволит организациям частной формы собственности формировать штат сотрудников из специалистов в зависимости от профиля оказываемых ими услуг.

По ряду процедур (механический аппаратный массаж, гидробальнеотерапия, видимое инфракрасное облучение, бесконтактный гидромассаж, аппаратная термотерапия, аппликации парафина, галотерапия, спелеоклиматотерапия, пилинг) даны уточнения (определения) условий, при которых они не будут относиться к лицензируемому виду деятельности. Все эти процедуры и раньше входили в перечень, однако отсутствовали условия, при которых не требуется их лицензирование.

Отдельным пунктом выделена лазерная эпиляция. Эти услуги всегда были медицинскими, и деятельность, связанная с их предоставлением, лицензировалась в Минздраве. Однако с учетом того, что лазерная эпиляция не была вынесена в отдельный пункт, возникало множество вопросов.

В основе лазерной эпиляции лежит принцип селективного (избирательного) фототермолиза, при котором в результате интенсивного термического воздействия происходит коагуляция белка и деструкция (разрушение) луковицы волосяного фолликула. Температура воздействия на волосяную луковицу достигает 80 градусов Цельсия. Возможными побочными эффектами и осложнениями этой процедуры являются термические ожоги, влекущие за собой рубцовые изменения кожи.

Кроме того, выходное лазерное излучение, генерируемое источниками 3-4-го классов, представляет опасность для органов зрения как при прямом, так и при отраженном воздействии. При использовании в работе лазерного оборудования данных классов опасности, в соответствии с нормами СанПиНа по лазерному излучению, требуется получение санитарного паспорта на данное оборудование, проведение дозиметрического контроля, соблюдение определенных гигиенических требований для помещения, в котором эксплуатируется это оборудование.

Таким образом, в связи с высокой степенью опасности применяемого физического фактора лазерного излучения, разрушением структур кожи при проведении процедур, лазерная эпиляция относится к лицензируемому виду медицинской деятельности. Оказание услуг по лазерной эпиляции должно проводиться на аппаратах, зарегистрированных в установленном порядке в Беларуси как медицинская техника.

Также в проекте нашли отражение вопросы лицензирования лечебного массажа. Как отметили в Минздраве, передозировка массажного воздействия, нераспознание заболевания или патологического состояния, нарушение техники и методики проведение массажа приводят к тканевым повреждениям, развитию или проявлению патологического процесса, к различным осложнениям не только в зоне массажа, но и в других органах и организме в целом.

Как показывает десятилетняя практика работы по лицензированию медицинской деятельности, случаи причинения вреда здоровья при оказании медуслуг специалистами без медобразования являются не единичными. Чаще всего речь идет об оказании некачественных услуг по массажу, услуг соляриев, лазерной эпиляции. В то же время современные возможности оказания медицинской помощи совершенствуются, появляются новые технологии, которые требуют разработки новых нормативных документов по их применению.-0-

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здравоохранение лицензирование медицина
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