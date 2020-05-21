Проект обновленного Налогового кодекса внесут в парламент в 2020 году

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона по изменению Налогового кодекса внесут в парламент в 2020 году. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.Замминистра сказал, что, по плану законопроектной деятельности, внесение проекта по изменению НК предусмотрено в этом году.По словам Дмитрия Кийко, проект предусматривает, в частности, корректировку отдельных ставок государственной пошлины, порядка ее взимания и возврата при обращении в суд.Совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, другими заинтересованными наработаны направления в этой части. "Они готовы в виде отдельного пакета. Мы планируем включить его в проект закона по изменению Налогового кодекса", - проинформировал замминистра.В парламенте Дмитрий Кийко представил изменения в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы. Поправки направлены на оптимизацию уплаты госпошлины при обращении в суд. Суть поправок состоит в том, что при обращении в суд вместо бумажной квитанции об уплате госпошлины разрешат указывать учетный номер операции в ЕРИП. Таким образом в практику внедряются элементы электронного судопроизводства.Всего Палата представителей рассмотрела сегодня 10 вопросов. В частности, второе чтение прошли поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Петр Вабищевич, принятие закона станет очередным шагом по созданию новой модели валютного режима. Среди основных новаций - сокращение разрешенных случаев использования на территории Беларуси иностранной валюты, определяется их исключительный перечень. За субъектами хозяйствования закреплено право приобретать иностранную валюту через банки или на бирже без декларирования целей ее дальнейшего использования. Юридические лица - резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые как в белорусских, так и иностранных банках. Исключается процедура выдачи Национальным банком разрешений на проведение валютных операций в случаях, когда валютным законодательством их проведение не допускается. Кроме того, в законопроекте закреплено право Нацбанка совместно с Советом Министров на введение не более чем на один год валютных ограничений при возникновении кризисных ситуаций.-0-

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