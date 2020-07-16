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16 июля 2020, 15:43

Проект "Паштоўка.БЕЛ" стартует в День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"

Фото БРСМ
Фото БРСМ
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский проект "Паштоўка.БЕЛ" стартует 18 июля во время официальной церемонии торжественного открытия Дня молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Луговская.

"Паштоўка.БЕЛ" - наш новый совместный проект с РУП "Белпочта", ООО "БелБрендАудит" и Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. Он направлен на популяризацию достижений страны и будет реализован в формате "Посткроссинг". Мы изготовили комплект, состоящий их 26 тематических почтовых карточек "За Беларусь!" с изображениями архитектурных сооружений, построенных и реконструированных под патронатом главы государства с участием бойцов студенческих отрядов, а также победителей конкурса "Сэлфi&фота з вышыванкай" и участников проекта "Беларусь - бренд молодых", - рассказала Александра Луговская. - Старт посткроссингу будет дан 18 июля на Дне молодежи на "Славянском базаре в Витебске" во время церемонии открытия молодежного феста "#YouthDays2020". Гостям и участникам праздника будет предложено заполнить открытки и передать их работнику почтовой связи прямо на месте для дальнейшей отправки через отделение РУП "Белпочта".

С 18 по 25 июля во время путешествия по Беларуси (по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск) участники молодежного проекта "Поезд #Беларусь. Моладзь. Натхненне" на железнодорожных станциях и в местах проведения мероприятий будут раздавать тематические открытки всем желающим. "Главное условие для тех, кто станет обладателями таких почтовых карточек, - заполнить обратную сторону, написать добрые пожелания и адрес получателя, а затем опустить открытку в любой почтовый ящик, расположенный на территории страны. К слову, марка на такую открытку не требуется. Почтальоны доставят послания адресатам абсолютно бесплатно. Можно их передать и из рук в руки", - отметила завотделом.

Александра Луговская подчеркнула, что тираж открыток ограничен, и в регионах планируется раздача не всего комплекта, а только нескольких видов. "После 25 июля мы предложим обладателям открыток "За Беларусь!", желающим принять участие во второй части проекта, путем обмена между собой собрать все 26 почтовых карточек с разными изображениями. Сделать это очень просто через социальные сети. Первые пять человек, которые предъявят организаторам полные комплекты открыток, получат специальный приз - коллекционный набор "Паштоўка.БЕЛ". Связаться с нами можно через официальное сообщество "Белорусский республиканский союз молодежи | БРСМ" в социальной сети "ВКонтакте". Для обмена подходят только заполненные открытки с указанием адреса отправителя, адресата и добрым пожеланием. И что немаловажно - все открытки должны быть заполнены разными отправителями", - добавила она.-0-

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