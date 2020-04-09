Проект перечня работ по техобслуживанию домофонных систем вынесен на общественное обсуждение

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств жилого дома и периодичности их выполнения" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проектом перечня предлагается ежемесячно проводить внешний осмотр технического состояния домофонных систем, проверять их функционирование, состояние контактных соединений в электрической цепи оборудования, очищать устройства от влаги, устранять причины образования конденсатных паров, а также проверять, ремонтировать и регулировать дверной доводчик. Один раз в год будет проверяться состояние телефонных муфт (разветвительных коробок) и чиститься считыватель электронного ключа.

По мере необходимости будут вестись поиск и устранение причин короткого замыкания в линии связи и линии электропитания, окраска переговорного пульта и монтажного ящика, ремонт и регулировка отдельных блоков и узлов домофонных систем, их диагностика и перепрограммирование и др. Не реже одного раза в квартал планируется чистить и смазывать переговорный пульт.

Документ подготовлен для совершенствования правового регулирования отношений в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Организатор общественного обсуждения проекта постановления - Министерство жилищно-коммунального хозяйства. "Принятие документа повысит уровень регулирования в сфере защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг - в оказании дополнительной услуги по техобслуживанию домофонных систем жилого дома", - считают специалисты ведомства.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 апреля.-0-