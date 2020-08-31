Проект по медиации в помощь подросткам стартовал в Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов дал старт проекту по медиации в помощь несовершеннолетним, сообщили БЕЛТА в исполнительной дирекции Союза юристов.

Проект "Совершенствование восстановительных практик в отношении подростков, находящихся в контакте или конфликте с законом" будет реализовываться при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Проект направлен на то, чтобы расширить применение медиации и медиативных инструментов в отношении несовершеннолетних.

Социально-педагогическая работа с подростками, реализация восстановительных практик будут проходить в консультативных центрах, действующих в государственных учреждениях образования Минского и Солигорского районов.

По проекту будут созданы консультативные центры в Солигорске и Минском районе для несовершеннолетних, проведены обучающие встречи, круглые столы, семинары и конференции, III Международный фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего".

Первым мероприятием проекта стал круглый стол, который прошел сегодня в Минске. Он собрал представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Белорусской нотариальной палаты, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, учреждений образования, медиаторов. Участники обсудили ситуации и возможности внедрения восстановительных подходов, медиации и медиативных инструментов в деятельность госорганов при разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних. Обсуждалось положение ребенка в глобализированном мире, система защиты прав детей и новые правовые возможности. Продемонстрирован первый национальный опыт создания условий для восстановительного правосудия в Беларуси в отношении несовершеннолетних, которые в конфликте с законом.-0-