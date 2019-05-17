Проект положения о местном совете по развитию предпринимательства разработан в Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал типовое положение о местном совете по развитию предпринимательства. Сегодня проект положения детально обсудили во время круглого стола по оптимизации работы региональных советов по развитию предпринимательства и общественно-консультативных советов при областных исполкомах (Минском горисполкоме) в целях расширения перспектив развития малого и среднего бизнеса в регионах, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, анализ проблем частного бизнеса на местах в целом по республике показал, что нет должной скоординированности действий местных советов по развитию предпринимательства, распределения уровня вопросов, которые они должны рассматривать. "В настоящее время есть тенденция к выстраиванию этой системы, есть первые шаги, которые закреплены в уставе, но нам придется ее выстроить де-факто, чтобы она реально работала", - сказал председатель.

Автор исследования "Диалог бизнеса и государства в регионах: как повысить эффективность работы советов по развитию предпринимательства на локальном уровне" аспирант юридического факультета БГУ Никита Беляев в продолжение отметил: "Если посмотреть, как сегодня функционируют советы, то у каждого из них уже существует подобное положение, но, как показало исследование, есть ряд проблем в том, что не только от области к области, но и от района к району отличаются цели, задачи и функционал, нет единства".

"Чтобы эта система работала эффективно и качественно, необходимо внедрение неких стандартов, которыми будет руководствоваться совет в ежедневной работе. Только в рамках этой системы с единым документом будет получаться эффективное взаимодействие на региональном уровне, развитие диалога между бизнесом и государством и продвижение проблем с регионального уровня на республиканский", - считает Никита Беляев.

В обсуждении проекта положения приняли участие представители Министерства экономики, Совета по развитию предпринимательства, Белорусского фонда поддержки предпринимателей, Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей, председатели региональных советов по развитию предпринимательства.

С учетом озвученных участниками круглого стола предложений проект будет доработан и размещен для широкого обсуждения на сайтах Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Совета по развитию предпринимательства, Министерства экономики, Национальном правовом интернет-портале. Итогом обсуждений в дальнейшем должно стать принятие постановления Совета Министров об утверждении положения.-0-