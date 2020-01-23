Проект постановления о вознаграждении за коммерческое использование фонограмм вынесен на обсуждение

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления о вознаграждении за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Документ призван урегулировать общественные отношения, возникающие в связи с публичным исполнением фонограмм, опубликованных в коммерческих целях путем их передачи в эфир, по кабелю или другим способом для всеобщего сведения, без согласия производителей фонограмм и исполнителей.

В частности, устанавливается порядок сбора и выплаты вознаграждения за публичное коммерческое исполнение фонограмм. Предусмотрено, что сбором вознаграждения должна заниматься организация, которая управляет имущественными правами исполнителей и производителей фонограмм на коллективной основе. Данная организация должна иметь соответствующую аккредитацию.

Проектом постановления устанавливаются минимальные размеры вознаграждения (ранее они не устанавливались), которые определяются по аналогии с размерами за коммерческое использование музыкальных произведений. Также устанавливаются пропорции распределения и выплаты вознаграждения.

Отмечается, что принятие проекта постановления будет способствовать реализации права производителей фонограмм и исполнителей на справедливое вознаграждение за использование их фонограмм и исполнений.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 2 февраля.-0-