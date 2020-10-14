Проект правил профессиональной этики судебного эксперта можно обсудить до 24 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета судебных экспертиз "О Правилах профессиональной этики судебного эксперта", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГКСЭ.

Документ, в частности, конкретизирует принципы, которыми судебный эксперт должен руководствоваться в своей профессиональной деятельности. Раскрывается понятие профессионального достоинства судебного эксперта.

Регламентированы основные требования, предъявляемые к судебному эксперту при взаимодействии со средствами массовой информации и интернет-ресурсами, при использовании социальных сетей и мессенджеров, а также во взаимоотношениях с гражданами Беларуси, иностранными гражданами и лицами без гражданства, коллегами, должностными лицами, госорганами и иными организациями.

Также определены требования, предъявляемые к действиям судебного эксперта в случае возникновения конфликтной ситуации.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 октября.-0-