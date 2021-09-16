Проект Программы сотрудничества стран СНГ в области дерадикализации обсудили в Минске

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта Программы сотрудничества государств - участников СНГ в области дерадикализации прошло в штаб-квартире Содружества Независимых Государств в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Заседание проведено в смешанном формате, в нем участвовали эксперты и полномочные представители Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Антитеррористического центра государств СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, а также сотрудники Исполнительного комитета Содружества.

О необходимости создать такую программу сотрудничества заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 декабря 2020 года на саммите глав государств СНГ. Проект программы был разработан Узбекистаном в мае 2021 года. Основная цель документа - укрепление и развитие сотрудничества стран Содружества в области дерадикализации, в том числе реинтеграция в мирную жизнь тех, кто возвращается из зон вооруженных конфликтов.

Принятие программы позволит усовершенствовать и сблизить национальные законодательства, поспособствует развитию международной правовой базы, консолидирует усилия государств - участников и органов СНГ в области дерадикализации. Кроме того, программа предполагает комплексные совместные межведомственные профилактические, оперативно-розыскные мероприятия и спецоперации, информационное и научное обеспечение сотрудничества, взаимодействие в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов.

После рассмотрения проекта программы в государствах - участниках СНГ к нему поступили замечания и предложения от экспертов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Антитеррористического центра государств СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран Содружества.

На заседании экспертной группы эти замечания и предложения обсудили, с их учетом участники встречи в основном согласовали проект программы. При этом, исходя из необходимости корректировать сроки реализации документа, изменили его название: проект Программы сотрудничества государств - участников СНГ в области дерадикализации на 2023-2025 годы. Решено также, что после доработки проект будет рассмотрен на очередном заседании экспертной группы в январе 2022 года.-0-