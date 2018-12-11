Проект ПРООН "Зеленые города" в Беларуси поможет сократить выбросы СО2 более чем на 90 тыс. т

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация трех пилотных инициатив проекта ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") в 2016-2021 годы позволит сократить выбросы СО2 более чем на 90 тыс. т. Об этом сообщила сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА руководитель проекта Ирина Усова.

Важность темы устойчивого развития городов и населенных пунктов подчеркивается включением самостоятельной цели (№11) в глобальную повестку устойчивого развития. Ею предусмотрено "сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми". На достижение этой цели направлена работа проекта ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси", который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016-2021 годы. Одним из главных компонентов проекта является реализация пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту в Полоцке и Новополоцке и мероприятий по повышению энергоэффективности в Новогрудке. Ожидается, что их итогом станет совокупное прямое сокращение выбросов CO2 на 91,1 тыс. т за годы проекта.

"За счет мобильного компонента (совершенствования городского транспорта и развития велодвижения) предполагается сокращение на 77,8 тыс. т, остальное - за счет энергоэффективных мероприятий", - отметила Ирина Усова. По ее словам, инициативы по повышению эффективности городского транспорта реализуются в Полоцке и Новополоцке. Второй из этих городов, как известно, характеризуется не самыми лучшими показателями чистоты воздуха. "Повлиять на ситуацию с помощью проекта мы можем только в рамках транспортного компонента. Вмешиваться в планы работы предприятий "Нафтан" и "Полимир" мы не можем. Но они тоже многое делают, чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, специальное исследование, проведенное под эгидой Минприроды, показало, что мобильные источники являются основным загрязняющим фактором в Новополоцке", - добавила руководитель проекта ПРООН.

Одним из компонентов проекта станет разработка визуальных карт, с помощью которых в том числе можно будет оценить сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате реализации инициатив.

Как пояснила начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Жаркина, зеленый город должен стабильно удовлетворять потребности нескольких поколений, вносить свой весомый вклад в экономику и при этом сокращать выбросы парниковых газов. Это особенно актуально в условиях, когда 70% населения страны проживает именно в городах, преимущественно - с численностью 100 тыс. и более человек. Поэтому в Беларуси разрабатывается интегрированный подход, направленный на повышение устойчивости городов за счет энергосбережения, развития транспорта и городской мобильности, сокращения выбросов парниковых газов, а также иных мер, выгодных для экономики этих городов, полезных для окружающей среды и улучшающих качество жизни людей. "Зеленые города - это уже не мечта, а реальность. Но нам предстоит еще очень много работы, в том числе в корректировке законодательства, кооперации усилий органов власти, общественности, населения", - заключила Наталья Жаркина.-0-

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