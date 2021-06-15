Проект развития социального предпринимательства Go social стартовал в Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Go social начал реализовываться в Беларуси в рамках инициативы "Сотрудничество для импакта" (Collaborate For Impact), чтобы способствовать развитию более благоприятной экосистемы социального предпринимательства в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в местном социальном фонде "Добра".

Участвовать в проекте приглашают как действующий социальный бизнес, так и тех, кто пока лишь хочет запустить собственное социальное предприятие. А также целые социальные проекты и стейкхолдеров сектора социального предпринимательства в Беларуси. Должен происходить обмен опытом и информацией с представителями заинтересованных сторон и сторон, принимающих решения. Необходимо повышать осведомленность общества о социальном предпринимательстве и продвигать социальные инновации в массы. В конечном итоге это приведет к увеличению числа социальных инвесторов, социальных предпринимателей, партнерских связей в регионе. А социальные предприятия станут более устойчивыми и увеличат свое позитивное воздействие на общество.

Инициативу "Сотрудничество для импакта" (Collaborate For Impact) реализует Европейская ассоциация венчурной филантропии (European Venture Philanthropy Association, EVPA), ведущая организация в области венчурной филантропии и социальных инвестиций в Европе, при поддержке Европейской комиссии. Партнерство продолжительностью в 5 лет и с общим бюджетом 5 млн евро реализуется в странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и России. Исполнителем в Беларуси является местный социальный фонд "Добра".

Для достижения целей проекта EVPA будет взаимодействовать с местными социальными инвесторами, социальными предпринимателями, общественными организациями, импакт-фондами, а также партнерскими организациями в странах Восточного партнерства и России и делиться знаниями и опытом своего сообщества. Ожидается, что за пять лет в этих странах более 300 организаций гражданского общества и социальных предприятий будут прямо или косвенно вовлечены в деятельность по проекту. Будет также оказана финансовая поддержка для создания фондов венчурной филантропии в регионах.

Уже начали проводиться первые мероприятия для тех, кто интересуется социальным бизнесом и для тех, кто уже запустил свое социальное предприятие. Первая международная конференция для участников из всех стран Восточного партнерства и России состоялась 9-11 июня. А 1-2 июля уже по проекту Go social состоится форум социального бизнеса Беларуси "Социальный бизнес в условиях современных вызовов". В августе планируется онлайн-конференция "Как запустить добрый бизнес, не прогореть и принести пользу сообществу".

Также по проекту Go social проводятся исследования: изучаются потребности социальных предпринимателей и предприятий в Беларуси, проводится маппинг стейкхолдеров (графическое представление групп заинтересованных сторон) сектора социального предпринимательства. И создается полезный контент под брендом Go social о том, как грамотно запустить социальный бизнес, как в нем успешно развиваться.-0-