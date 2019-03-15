Проект Соглашения о трудовой миграции на территории СНГ обсудят в Минске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению проекта Соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества состоится 21-22 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Вопрос об актуальности документа обсуждался на заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ в сентябре прошлого года. Его инициатором и разработчиком стала российская сторона", - рассказали в пресс-службе.

Во время заседания в Минске проект соглашения будет впервые обсуждаться на многостороннем уровне. "О своем намерении принять участие во встрече заявили Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан", - отметили в Исполкоме СНГ.-0-