Проект Соглашения о трудовой миграции на территории СНГ обсудят в Минске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению проекта Соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества состоится 21-22 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
"Вопрос об актуальности документа обсуждался на заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ в сентябре прошлого года. Его инициатором и разработчиком стала российская сторона", - рассказали в пресс-службе.
Во время заседания в Минске проект соглашения будет впервые обсуждаться на многостороннем уровне. "О своем намерении принять участие во встрече заявили Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан", - отметили в Исполкоме СНГ.-0-
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