Проект стратегии молодежной политики до 2030 года подготовлен в Беларуси

16 июля, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект стратегии молодежной политики на 2020-2030 годы. Об этом сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко на VII Российско-белорусском молодежном форуме "Молодежь за Союзное государство", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси уже подготовлен проект стратегии молодежной политики до 2030 года", - сказал министр. По мнению Игоря Карпенко, концептуальные подходы этого документа могут быть включены в разрабатываемую стратегию развития молодежной интеграции Союзного государства. "Это станет реальным вкладом в реализацию целей устойчивого социально-экономического развития и Беларуси, и России", - подчеркнул он.

Идеология стратегии выстроена на патриотизме

Курирует разработку белорусской стратегии молодежной политики заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков. Он пояснил журналистам, что подобные документы принято разрабатывать как в странах Европы, так и на евразийском пространстве, например в Китае.

"Идеология нашей стратегии выстроена на патриотизме. Белорусы - это народ, который знает свою историю, уважает ее. Символом стратегии стали элементы нашего орнамента, один из которых являет собой развитие, а второй - молодежь. Мы говорим о молодежном развитии, преемственности", - рассказал Андрей Беляков.

Документ охватывает все сферы жизнедеятельности молодежи

Стратегия молодежной политики на 2020-2030 годы будет состоять из семи блоков. Направления, которые нашли отражение в документе, охватывают практически все сферы жизнедеятельности молодежи: образование, культуру и досуг, безопасность, общественное участие, спорт и здоровый образ жизни, занятость, семейную политику.

"Стратегия - это не документ, который родился из ниоткуда. Мы основываемся на наших национальных документах и прежде всего на стратегии социально-экономического развития. Мы берем за основу опыт, который существует в стране с 1992 года, когда был принят закон о развитии молодежной политики. Современные тренды вносят определенные коррективы. Например, когда мы говорим о безопасности, информационное воздействие на молодежь - это то, что появилось буквально в последние десятилетия и что имеет сейчас большой резонанс", - отметил сенатор.

Особое место отведено инклюзии

В разработке документа принимают участие представители различных министерств и ведомств, парламента, общественных объединений. Особое место в стратегии отведено инклюзии. Люди с ограниченными возможностями помогают разрабатывать соответствующие направления и предлагают свои идеи, добавил Андрей Беляков.

Андрей Беляков

Проект стратегии и дополнительные наработки размещены на сайте Республиканского института высшей школы. Там можно ознакомиться с документами и оставить предложения. "Это не закрытый документ, он максимально открыт", - обратил внимание представитель Совета Республики.

"Документ фактически готов, это такой пилотный вариант. Сейчас он обсуждается на уровне экспертного сообщества, Министерства образования. Полагаем, что к сентябрю стратегия должна быть готова. Скорее всего, она будет принята постановлением Совета Министров. Может быть, еще каким-то решением", - сказал Андрей Беляков.-0-

Фото Максима Гучека

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