Проект Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства готов к экспертной оценке

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства пройдет экспертную оценку в профильных организациях двух стран, а также Союзного государства, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.

"Это уже будет третий вариант проекта стратегии, который пройдет экспертную оценку. Собственными силами Молодежная палата не может настолько качественно наполнить этот проект. Мы можем лишь собрать мнения молодых людей и представить их в формализованном виде", - рассказал Александр Лукьянов.

По его словам, важным этапом проработки Стратегии явилась организация и проведение молодежных слушаний в регионах Беларуси и России. В них приняли участие более 2 тыс. человек. Это работающая молодежь, студенты, учащиеся школ, общественность. В итоге сформулировано свыше 50 предложений, которые найдут отражение в проекте документа.

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