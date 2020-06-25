Проект стратегии в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года подготовят в Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям и Программа развития ООН в Беларуси планируют подготовить проект стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

План подготовки проекта стратегии и перспективы сотрудничества обсуждались сегодня на встрече председателя ГКНТ Александра Шумилина с постоянным представителем ПРООН в Беларуси Александрой Соловьевой. Стороны планируют также развивать рынок франчайзинга, центры поддержки технологий и инноваций и инфраструктуру рынка объектов интеллектуальной собственности.

"ГКНТ заинтересован в совместной работе с ПРООН в реализации проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития, в том числе по созданию Центра научного и научно-технологического прогнозирования в Беларуси с использованием методологии форсайта", - сказал Александр Шумилин. По его словам, такой центр может быть создан на базе Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА).

В качестве перспективных направлений сотрудничества председатель ГКНТ также назвал создание на территории Беларуси совместных с Белорусским инновационным фондом венчурных фондов для реализации инновационных проектов, соответствующих приоритетным направлениям и Целям устойчивого развития. Кроме того, Белинфонд готов выступить координатором проектов в сфере государственно-частного партнерства и войти в команду акселерационной лаборатории на базе офиса ПРООН, которая будет заниматься ускорением и поиском решений в области инновационного развития.

ГКНТ имеет богатый опыт сотрудничества со структурными подразделениями ООН в области развития инновационной сферы. С ЕЭК ООН реализованы проекты по подготовке обзоров инновационного развития Беларуси (2011, 2017), проект "Субрегиональный обзор инновационной политики", в которых непосредственное участие принимала ПРООН. В 2019-2020 годах ГКНТ и ЕЭК ООН выполнили проекты по оценке эффективности государственной инновационной политики, расширению портфеля ее финансовых инструментов, была привлечена техническая помощь.

На 2019-2022 годы ЕЭК ООН удалось привлечь $2,2 млн донорских средств от правительства Швеции на реализацию проекта "Содействие инновационной политике в Восточной Европе и Закавказье". Это обеспечивает поддержку инновационного развития шести целевых стран проекта, включая Беларусь.-0-