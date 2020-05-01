Проект "Строки памяти" стартует в СНГ

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный медиапроект "Строки памяти", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует 4 мая на пространстве СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Строки памяти" - это серия видеороликов с поэтическими посланиями от стран Содружества. В этих роликах произведение национального поэта военных или послевоенных лет вместе с парламентариями читают писатели, актеры, звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, журналисты, студенты. Ролики будут размещены на сайте МПА СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Проект инициирован Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ. В нем приняли участие депутаты и сенаторы, представители старшего поколения, выдающиеся ученые, спортсмены и деятели культуры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. "Проект направлен на прославление нашей общей Победы, объединение народов, одержавших верх в самой масштабной за всю историю человечества войне, привлечение внимания к богатому литературному наследию стран СНГ", - добавили организаторы.-0-